DiyarbakÄ±r'da ele geçirildi! 800 yÄ±llÄ±k ve paha biçilemiyor
DiyarbakÄ±râ€™da Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonla ele geÃ§irilen 800 yÄ±llÄ±k dini motifli kitabÄ±n, milyonlarca dolar deÄŸerinde olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
DiyarbakÄ±r Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma neticesinde KayapÄ±nar ilÃ§esinde ikamet eden 4 ÅŸÃ¼pheli ÅŸahsÄ±n, ellerinde bulundurduklarÄ± tarihi bir kitabÄ± satmak iÃ§in alÄ±cÄ± aradÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nan bilgi sonrasÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.
Ä°stihbarat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda sÃ¶z konusu tarihi eserin, yaklaÅŸÄ±k 800 yÄ±llÄ±k, deri Ã¼zerine Ä°branice yazmalÄ± kitap olduÄŸunun tespit edilmesi Ã¼zerine dÃ¼n KayapÄ±nar operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. Operasyonda ÅŸahÄ±slar, Ä°branice yazmalÄ± dini motifli kitabÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± esnada suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. ÅžahÄ±slarÄ±n Ã¼zerlerinde ve iÅŸ yerlerinde yapÄ±lan adli aramada deri Ã¼zerine Ä°branice yazmalÄ± iÅŸlemeli figÃ¼rleri bulunan, 11 yaprak ve 22 sayfadan oluÅŸan kitap ele geÃ§irildi. Ele geÃ§irilen tarihi eser muhafaza altÄ±na alÄ±nÄ±rken, olayla ilgili olan 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
OlayÄ±n ardÄ±ndan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda basÄ±na gÃ¶sterilen Ä°branice yazmalÄ± ve insan figÃ¼rlerinin bulunduÄŸu kitabÄ±n milyonlarca dolar deÄŸerinde olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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