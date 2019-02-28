Diyarbakır'da ele geçirildi! 800 yıllık...
Diyarbakır'da deri üzerine İbranice yazılı, içerisinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimlerin bulunduğu 800 yıllık kitap, jandarmanın düzenlediği operasyonla satılmak istenirken ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesindeki 4 şüphelinin tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adresine baskın yaptı. Operasyonda, yaklaşık 800 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice yazılı ve içerisinde Hz.i İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimler bulunan kitap ele geçirildi. Ekipler, kitabı satmaya çalışan 4 şüpheli ile evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tarihi servetimizin kurtarılması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün gerçekleştirilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar, deri üzerine İbranice yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada; deri üzerine İbranice yazmalı, işlemeli figürleri bulunan 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan kitap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmıştır."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle