Diyanet’e Atatürk tepkisi
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Keşke Yunan galip gelseydi” sözüyle tepki çeken Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi ve önceki günkü cuma hutbesinde de Atatürk’ten söz edilmemesine muhalefet sert tepki verdi.
BİR FATİHA’YI ÇOK GÖRÜYOR
- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: İlahiyat fakültesini, imam hatipleri, Diyanet’i Atatürk’ün önderliğinde CHP kurdu. Atatürk bu ülkenin her yerinde, her karış toprağında var. Biz hem milli hem dini duygularımızı bir arada yeşertebilir, güçlendirebilirsek o zaman güçlü bir ülke oluruz. Diyanet, Diyanet’i kuran liderini yok etmeye, unutturmaya çalışıyor. Onu camilerdeki hutbelerden, dualardan yoksun bırakıyor. Bu ülkenin var olmasını, ezan seslerinin minarelerden yükselmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna bir Fatiha’yı çok görüyor. Ona, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, Cumhuriyet’ine karşı olan insanlara daha çok değer veriyor.
HIYANETLE YAN YANA
- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray: Zamanlama planlı ve Atatürk’e düşmanlığın sergilenmesine yönelik. Atatürk ve Türk düşmanlığı Diyanet’e taşınıyor. Mesaj bu. Diyanet’le hıyanet yan yana gelmemeliydi. Başkan derhal görevden alınmalı. ◊ ANKARA
Yorumları Göster
Yorumları Gizle