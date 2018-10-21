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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
21.10.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Tunceli'de

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Diyanet İşleri Başkanı Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” programı kapsamında iki gün boyunca Tunceli’de çeşitli programlara katıldı.

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  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tunceli, Hayallerimizin Ötesinde Bir Şehir Olmuş
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tunceli, Hayallerimizin Ötesinde Bir Şehir Olmuş
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tunceli, Hayallerimizin Ötesinde Bir Şehir Olmuş
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tunceli, Hayallerimizin Ötesinde Bir Şehir Olmuş
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel ile birlikte ilimizde yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. İlk olarak Millet Bahçesini gezen Erbaş ve Sonel, ardından 15 Temmuz Şehitler Parkımızda vatandaşlarımızla bir araya geldiler.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali/Belediye Başkan V. Sonel, daha sonra düzenlenen tekne turuna katıldılar.

Tunceli, hayallerimizin ötesinde bir şehir olmuş”

Tekne gezintisi sırasında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali  Erbaş, Tunceli’de yaşanan değişimin hayallerin ötesinde olduğunu söyledi. Ülkemizdeki tüm vatandaşları Tunceli’yi görmeye davet eden Erbaş, şu ifadeleri kaydetti:

“Tunceli hayallerimizin ötesinde bir şehir olmuş. Türkiye’de vatandaşlarımızın bu şekilde gezip zaman geçireceği yerler görmedim. Tunceli’de bunu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Özellikle Munzur Nehri’nde tekne gezintisi akla gelmezdi ama Sayın Valim gerçekleştirmiş. Allah kendisinden razı olsun.  Halka hizmet, Hakka hizmettir. Vatandaşlarımız ne kadar huzurlu, mutlu olursa şehrimiz de o kadar huzurlu olur. Huzur şehri Tunceli'de bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Dolayısıyla bütün milletimizi, vatandaşlarımızı Tunceli'ye görmeye davet ediyorum. Tunceli, yapılan hizmetler, millet bahçeleri, parklar, çevre düzenlemeleriyle tertemiz bir şehir. Turizme açılmış bir şehir. Çok ilimizde olmayan güzellikler Tunceli'de var. Onun için ben herkesi Tunceli'ye davet ediyorum."

Güvenlik güçlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonrasında Tunceli’nin teröristlerden arındırıldığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

“Teröristler, bir kaç yıl öncesine kadar şehrin yakınlarına gelip milletimizi rahatsız ediyorlarmış. Şu anda terör olayları burada sonlandırılmış. Askerimiz, polisimiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali  Erbaş’ın ilimizi ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  “Tunceli’ye ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanımız geldi. Allah razı olsun. Yaklaşık 16 aydır Valilik ve Belediye Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Yıllardır konuşulan fakat bir türlü yapılmayan işler kısa sürede gerçekleşti. Tunceli artık huzur şehri oldu. Bu çalışmalarda bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız.” dedi.

Erbaş, tekne turu sırasında sürat motoru ve su jeti ile yapılan gösteriyi de izledi.

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