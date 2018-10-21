Diyanet İşleri Başkanı Tunceli'de
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” programı kapsamında iki gün boyunca Tunceli’de çeşitli programlara katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel ile birlikte ilimizde yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. İlk olarak Millet Bahçesini gezen Erbaş ve Sonel, ardından 15 Temmuz Şehitler Parkımızda vatandaşlarımızla bir araya geldiler.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali/Belediye Başkan V. Sonel, daha sonra düzenlenen tekne turuna katıldılar.
“Tunceli, hayallerimizin ötesinde bir şehir olmuş”
Tekne gezintisi sırasında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli’de yaşanan değişimin hayallerin ötesinde olduğunu söyledi. Ülkemizdeki tüm vatandaşları Tunceli’yi görmeye davet eden Erbaş, şu ifadeleri kaydetti:
“Tunceli hayallerimizin ötesinde bir şehir olmuş. Türkiye’de vatandaşlarımızın bu şekilde gezip zaman geçireceği yerler görmedim. Tunceli’de bunu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Özellikle Munzur Nehri’nde tekne gezintisi akla gelmezdi ama Sayın Valim gerçekleştirmiş. Allah kendisinden razı olsun. Halka hizmet, Hakka hizmettir. Vatandaşlarımız ne kadar huzurlu, mutlu olursa şehrimiz de o kadar huzurlu olur. Huzur şehri Tunceli'de bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Dolayısıyla bütün milletimizi, vatandaşlarımızı Tunceli'ye görmeye davet ediyorum. Tunceli, yapılan hizmetler, millet bahçeleri, parklar, çevre düzenlemeleriyle tertemiz bir şehir. Turizme açılmış bir şehir. Çok ilimizde olmayan güzellikler Tunceli'de var. Onun için ben herkesi Tunceli'ye davet ediyorum."
Güvenlik güçlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonrasında Tunceli’nin teröristlerden arındırıldığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
“Teröristler, bir kaç yıl öncesine kadar şehrin yakınlarına gelip milletimizi rahatsız ediyorlarmış. Şu anda terör olayları burada sonlandırılmış. Askerimiz, polisimiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.
Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ilimizi ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tunceli’ye ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanımız geldi. Allah razı olsun. Yaklaşık 16 aydır Valilik ve Belediye Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Yıllardır konuşulan fakat bir türlü yapılmayan işler kısa sürede gerçekleşti. Tunceli artık huzur şehri oldu. Bu çalışmalarda bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız.” dedi.
Erbaş, tekne turu sırasında sürat motoru ve su jeti ile yapılan gösteriyi de izledi.
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