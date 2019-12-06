Diyanet 10 kadroya açıktan atama yapacak! Başvurular ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı kadrolarına toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek. İşte, Diyanet personel alımı hakkında ayrıntılar...

Buna göre, adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden prodüktör ve 2 kameraman kadrosu için lisans düzeyinde, montajcı, ses kayıtçısı ve 2 kameraman kadrosu için ön lisans düzeyinde mezun olmaları isteniyor.

Adayların ayrıca, öğrenim durumuna göre 2018 yılı KPSS'nin KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10-24 Aralık tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi" internet adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecekler.

İstenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışında yaşayanlar ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını üçüncü şahıslar yaptırabilecek.

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacak. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Adayların mesleki bilgi, beceri ve uygulaması 70 puan, genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 15 puan, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti ise 15 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek.

Sınavda başarılı sayılabilmek için sözlü sınavda en az 70 puan almak gerekecek. Puanların eşit olması halinde ise sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana ve KPSS puanı yeni olana öncelik verilecek.

Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacak.