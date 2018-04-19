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    Disleksi nedir?

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Disleksi, çok küçük yaşlardan itibaren kendisini gösteren bir bozukluktur. Öğrenme bozukluğu olarak da bilinen Disleksi, özellikle okula yeni başlayan çocuklarda okuma, yazma ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bazen zeka seviyesi yüksek çocuklarda da görülebilen bu durum, özel yeteneklerin ortaya çıkmasına da olanak tanıyabilir. Peki, Disleksi nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, konu hakkında bilinmesi gerekenler

    Okuma,konuşma,dinleme,yazma,akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren ve dahi hastalığı olarak da anılan 'disleksi', bir öğrenme bozukluğudur.

    Disleksi günümüzde özellikle sol ve arka beyinde meydana gelen bir fonksiyon bozukluğu olarak da bilinmektedir.Normal beyinlerin sağ yarım küresinin
    sol yarım küresine göre daha küçüktür. Bu durum disleksililerde daha farklıdır.Sağ beyin yarımküresinin, sol beyin yarımküresine eşit yada sol beyin
    yarımküresinin daha küçük olduğu belirlenmiştir.

    Disleksi erkek çocuklarda kız çocuklarına nazaran 4 kat daha fazla görülüyor. Türkiye’de bu tür çocuklar genellikle hiperaktif (dikkat dağınıklığı olan)
    çocuklarla karıştırılıyor.

    DİSLEKSİ TÜRLERİ NELERDİR?

    Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi doğum öncesi ,doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak üçe ayrılır.

    Doğum öncesi disleksiye, yetersiz ve dengesiz beslenme, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar ve bilinçsiz ilaç kullanımı etken olabilir.Uzun ve zor doğum plesenta anomalileri doğum sırasında oluşan disleksiye ,doğumdan sonra bebeğin nefes almasındaki gecikme ve geçirdiği ateşli hastalıklar da doğum sonrası oluşan disleksi sebeplerindendir. Kalıtsal etmenlere bağlı olarak da disleksi ortaya çıkabilir.

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