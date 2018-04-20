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    Dışişleri'nden Yunanistan'ın skandal kararına tepki

    DHA
    20.04.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştay’ının Yunanistan’dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına tepki gösterilerek "Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

    Dışişleri Bakanlığı tarafından sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

    "Dün (19 Nisan) Yunanistan Danıştay’ının 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan’dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına karar verdiği öğrenilmiştir. Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir." 

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