Yunanistan darbeciyi serbest bıraktı
Yunanistan, FETÖ’nün darbe girişiminden bir gün sonra Dedeağaç’a kaçan sekiz darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı’yı ikinci kez serbest bıraktı. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.
YUNANİSTAN’da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a (Aleksandrupoli) kaçan FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Yunan Hükümeti’nin, Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkı kararının ertelenmesi talebini görüşen Danıştay, talebi kabul etmedi. Danıştay, Özkaynakçı’ya iltica hakkının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararı vereceği 4 Mayıs’a kadar darbeci askerin çok sıkı gözetim altında serbest bırakılmasına karar verdi. Kararda “Tutukluluk ile eşdeğer olmamakla birlikte, devletin, Özkaynakçı’yı sıkı gözetim ve koruma altında tutmak için her türlü tedbiri alacağı” belirtildi. Özkaynakçı’ya seyahat belgesi verilmeyecek. Devlet darbeci askerin kaldığı evi bilecek. Özkaynakçı her gün karakola götürülerek imza atacak.
HÜKÜMETİN İTİRAZI
Danıştay ayrıca, Yunan Hükümeti’nin, Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınması kararına itirazında belirttiği “İltica hakkı tanınmasının Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyeceği” gerekçesini ‘dayanaksız’ saydı. Özkaynakçı, ilgili komisyonun kendisine iltica hakkı tanımasından sonra, 29 Aralık gecesi serbest bırakılmış, Yunan Hükümeti’nin itirazı üzerine 10 gün sonra gözaltına alınmıştı. Özkaynakçı, diğer 7 darbeci asker ile birlikte Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun kendileri için hazırlanan ayrı bir nezarethanesinde idari tutuklu olarak tutuluyordu. Tutukluluk halleri süren diğer 7 eski asker şunlar: Binbaşılar Gencay Böyük, Ahmet Güzel, yüzbaşılar Uğur Uçan, Abdullah Yetik, Feridun Çoban, başçavuşlar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat.
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