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Haber Giriş: 28.01.2020 - 14:05,Son Güncelleme:/

Dışişleri'nden flaş çağrı: Kemal Arıkan’ın katilini tahliye etmeyin

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Dışişleri'nden flaş çağrı: Kemal Arıkan’ın katilini tahliye etmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından "Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

JCAG mensubu Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982’de, Los Angeles’ta şehit edilen Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz.

Bu katilin salıverilmesi, yalnızca dünyanın her yerindeki aşırılık yanlılarına hizmet edecek, görevi başındaki diplomatlara karşı nefret suçlarının ve terörist saldırıların affolunabileceği mesajını verecektir.

Son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan böyle bir gelişmeye karşı uluslararası toplumu dayanışmaya davet ediyoruz.

Dışişlerinden flaş çağrı: Kemal Arıkan’ın katilini tahliye etmeyin

 

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