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    Dışişleri'nden "Abhazya ve Güney Osetya" açıklaması

    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 22:47 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye rejiminin Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma kararının BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğunu belirterek, “Ülkemiz, Gürcistan’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir” dedi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde Bağımsızlıklarını tanıması hakkında bir soruyu cevapladı.

    Aksoy, Suriye rejiminin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal ettiğini belirterek, “Suriye rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir. Ülkemiz, çeşitli vesilelerle de vurgulandığı üzere, Gürcistan’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gündem
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