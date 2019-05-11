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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.05.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu sene turist sayıları artıyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu sene turist sayıları artıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizmin başlangıç noktasının Alanya olduğunu belirterek, "Bu sene turist sayıları artıyor. Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na gelen uçak ve turist sayısı sürekli artıyor." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, 31 Mart seçimlerinde yeniden seçilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret ederek kutladı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlerden hemen sonra Yücel'i telefonla tebrik ettiğini, geçenlerde geldiğinde de Yücel'in Kardeş Şehir Projesi kapsamında yurt dışında olduğunu söyledi.

Geçen beş yıl içerisinde Yücel'in Alanya'ya güzel hizmetler yaptığını aktaran Çavuşoğlu, "Seçim zamanında da uyum içerisinde Cumhur İttifakı olarak güzel seçim çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın önüne, önümüzdeki beş yıl için güzel projeler ortaya koyduk." diye konuştu.

Güzel bir ekip oluşturulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, seçim döneminde halka sundukları proje ve vaatlerin yerine getirileceğini ifade etti.

Ankara'dan bitmesi gereken işlerin takipçisi olacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, el ele, omuz omuza çalışarak, Alanya'ya hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İlk turizm Alanya'dan başladı. Turizmin başlangıç noktasıdır Alanya. Bu sene turist sayıları artıyor. Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na gelen uçak ve turist sayısı sürekli artıyor. Bundan sonraki süreçte sayı artarken kaliteyi de artırarak turizmden elde ettiğimiz geliri, kişi başı bin dolara yükseltmek için ne yapacağız, bunları da hep değerlendireceğiz."

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