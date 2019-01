Diş beyazlatma nedir?

Şikayetleri: Dişlerde fırçalama ve diş taşı temizliği ve polisaj ile giderilemeyen renklenmeler estetik sorunlara neden olmaktadır.

Bulguları: Dişlerde koyu veya çizgili renk değişimlerin varlığı

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Klinik muayene

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Kalıcı beyazlatma yöntemleri (Diş doktoru yardımıyla profesyonel beyazlatma (Office bleaching), evde doktorunuzun önerisi doğrultusunda uygulanan ev beyazlatma (Home bleaching) sistemidir).

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Diş beyazlatma (Bleaching) sonrası genelde her hastada az ya da çok hassasiyet görülür(çok nadir olarak hiç görülmeyebilir). Bu hassasiyetler geçicidir, 1–3 gün arasında kaybolurlar. Bleaching sonrasında her hastanın uyması gereken bir diyet listesi vardır. Her türlü renk verici yiyecek ya da içecek yasaktır. Sigara, çay, kahve, çikolata, kırmızı şarap, vişne, karamel, salça gibi renk verici koyu renk barındıran ürünler işlem bitimini takiben 1 hafta süreyle kullanılmamalıdır. Aksi takdirde elde edilen beyazlık geri dönecektir. Günde en az 2 kere diş fırçalayan, 6 aylık düzenli kontrollerini yaptıran, sigara kullanmayan ve aşırı çay kahve tüketmeyen bir hastada yapılan bleaching in etkisi uzun süre korunur.Belirli aralıklarla (2–3 sene de bir) home bleaching (ev tipi beyazlatma) ile desteklenebilir. Bu kurallara uymayan hastalarda geri dönüş olabilir, geri dönüş sonucunda yeniden bleaching işlemi yapılabilir.