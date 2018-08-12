‘Diriliş’in önünde gösteri
İZMİR’in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson’ın Diriliş Kilisesi’nde katıldığı ayin sonrası gösteri yapan bir kişi gözaltına alındı.
Diriliş Kilisesi’nde yapılan pazar ayini sürerken, 25 yaşlarındaki kişi, bir süre işaret parmağıyla gökyüzünü göstererek dua etti. İsmi öğrenilemeyen kişi, içeridekileri İslam’a davet ettiğini ve tebliğde bulunduğunu belirterek tekbir getirdi.
Kilise çevresinde bekleyen sivil polislerin müdahale ettiği gösterici, emniyete götürüldü. Kilisedekiler, polise ifade verdikten sonra bölgeden ayrıldı.
Gözaltına alınanan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç ise serbest bırakıldı.
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