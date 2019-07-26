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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Diplomata 5 kurşun... ‘Abla burada işler karıştı’

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Diplomata 5 kurşun... ‘Abla burada işler karıştı’

Belarus Büyükelçiliği Müsteşarı Alexander Poganshev’i vurarak intihar eden emekli albayın psikolojik sorun yaşadığı belirtildi. Asansörden inen müsteşara hiçbir şey söylemeden ateş açan albayın ablası “Güvenlikçi beni ‘Burada işler karıştı’ diye çağırdı, cesedi gördüm. Komşumuz olan müsteşarla hiçbir sorunumuz yoktu” dedi.

ANKARA’da Çankaya İlçesi Oran semtinde bir sitede önceki akşam meydana gelen olayda 2010 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda emekli olan albay Mehmet Fevzi Bayram (54), beylik tabancasıyla aynı sitede oturan Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev’i eşi ve 12 yaşındaki oğlunun gözleri önünde vurarak ağır yaraladı. Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırının siyasi bir boyutunun olmadığı, emekli albayın psikolojik sorunlar yaşadığı, daha öncesinde de site güvenlik görevlileriyle tartıştığı belirlendi.

KAÇARKEN DE 2 KURŞUN

Ortaya çıkan yeni detaylara göre emekli albay Bayram’ın, asansörden inen Poganshev’e hiçbir şey söylemeden doğrudan ateş açmaya başladığı öğrenildi. Eşi ve 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde 3 kurşunla yaralanan Poganshev, yaralı halde sitenin bahçesine doğru kaçarak yardım istedi. Bayram ise Poganshev’in arkasından koşarak 2 el daha ateş etti. Bayram’ın silah sesleri üzerine kapıyı açan başka bir site sakinine de ateş açtığı, kapatılan kapıya 8 kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. Poganshev’e, 2’si göğüs, el, ayak ve kasıktan da bir olmak üzere 5 kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Poganshev’in hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyiye gittiği belirlendi.

MAKEDONYA’YA GİDECEKTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan emekli albay Bayram’ın ablası, “Ağabeyim 2 ay önce evini satmıştı. Ondan sonra bende kalmaya başladı. Ağustos ayında Makedonya’ya gidecekti, biletini almıştı. Olay yaşanmadan önce evdeydik. Abime ‘Duşa giriyorum, annem biraz kötü, arada bir bak’ dedikten sonra banyoya girdim. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra site güvenlik görevlisinin ‘Abla gelmen gerek, burada işler karıştı’ demesi üzerine evden çıkınca kapının önünde ağabeyimin kanlar içindeki cesedini gördüm. Ardından güvenlik görevlisi beni bahçeye çıkartıp olayı anlattı. Bunun dışından bir şey bilmiyorum. Poganshev’le aynı sitede oturuyorduk. Bir sorunumuz yoktu, tartışmamız da olmamıştı” dediği öğrenildi. 

KAPIDAN ÇIKIP BABAMA ATEŞ ETTİ

- SORUŞTURMA kapsamında Poganshev’in 12 yaşındaki oğlunun da görgü tanığı olarak ifadesi alındı. Poganshev’in, “Adam bir anda kapıdan çıktı, bağırarak babama ateş açmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Babam bahçeye doğru çıktı. Ben de peşinden çıktım. Ambulans geldi. Ambulansa binip hastaneye gittik” dediği öğrenildi. Poganshev’in eşi ise çocuğuyla birlikte asansörden indikten sonra önden bahçeye çıktığını belirterek, “Bir sesler duydum. Panikle dönüp baktığımda eşim yaralı halde binadan kaçmaya çalışıyordu. Arkasından bu adamın da çıkıp bir iki el daha ateş ettiğini gördüm. Eşim yaralı halde yere düştü. Herkes yardıma koştu. Eşimi hastaneye götürdük” dedi.

SİYASİ ARKA PLANI YOK

- BELARUS Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Belarus'un Ankara Büyükelçiliği’nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralanmasına ilişkin, “Olayın siyasi arka planı yoktur. Olay, kavga sonucunda meydana gelmiştir” dedi.  Soruşturmanın devam ettiğini belirten Makey, diplomata yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini de belirterek “Türk yetkililerine, diplomata yapılan acil yardımdan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu. -AA

 

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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