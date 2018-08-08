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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
08.08.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

Dinleme programı Hindistan'dan

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Dinleme programı Hindistan'dan

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin iddianamede eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın telefonuna ortam dinleme programı yüklenmesi de ayrıntılarıyla anlatıldı. İddianameden satırbaşları şöyle:

BİLGİ HAVUZU VARDI
“Örgüt üyeleri elde ettikleri bilgileri örgüte aktarmakta, toplanan bütün bilgilerle büyük bir havuz oluşturulmaktadır. Örgüt, hedeflerine ulaşmak için bu havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek hasım cephedeki kişi ve kurumlar aleyhinde kullanmaktadır.

Örgütün ‘istihbarat ağı ya da gücü’ konusunda en önemli konu ise Fetullah Gülen’in sahip olduğu arşiv. Bu yasadışı arşivde, örgütün yasadışı adli ve önleme dinlemeleri, kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve ortam dinleme kayıtları, kamu personeline yönelik fişlemeler bulunmaktadır. Ayrıca siyasiler, bürokratlar, gazeteciler, iş insanlarıyla ilgili yasadışı elde edilen görüntü, ses gibi kayıtlar da bu arşivdedir.

36 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinde, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın telefonuna yerleştirilen özel bir programla dinlendiği de belirtilerek şöyle denildi: ‘Şüphelilerden Volkan Göçer ifadesinde, ‘Nisan 2009’da Veli Özdemir, Ahmet Canik ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nın dışarıdan hizmet alımı yaptığı ‘Soner’ isimli bir mühendis ile Hindistan’a giderek ortam dinlemenin yapıldığı programlar aldık.

Program uzaktan telefonlara yüklenemedi. İşletim sistemi ‘symbian’ olan telefonları ele geçirmek vasıtasıyla kablo aracılığıyla dosya atarak yüklenebildi ve anlık ortam dinlemesi yapabildi. Ortam dinlemesi yapacak olan numara telefona tanımlandı, tanımlanan telefondan program yüklü olan telefon arandığında devreye giriyordu. Bir gün Veli Özdemir beni çağırarak ‘Sav’ın telefonunda kriz çıktı’’ dedi. Bu ortam dinleme programının Önder Sav’ın programına nasıl yerleştirildiğini bilmiyorum’ diyerek anlattı.”

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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