Dikkat! Yüzde yüze yaklaştı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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DHA
04.08.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Dikkat! Yüzde yüze yaklaştı

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Dikkat! Yüzde yüze yaklaştı

Havayolu şirketleri için yaz sezonunu en yoğun olduğu Ağustos ayında uçaklardaki doluluk oranları yüzde yüze yaklaşırken seferlerde zaman zaman gecikmeler oluyor. İniş yapacak olan uçaklar havada kalkış yapacak olan uçaklar ise yerde uzun kuyruklar oluşturdu. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan bazı uçaklar bağlantılı seferlerin yoğunluktan dolayı gecikmesi nedeniyle transit yolcularını bekledi

Atatürk Havalimanı'nda yaz sezonundaki yoğunluk nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşanıyor. Havayolu şirketleri için yaz sezonunu en yoğun olduğu Ağustos ayında uçaklardaki doluluk oranları yüzde yüze yaklaşırken seferlerde zaman zaman gecikmeler oluyor. Haftasonu tatilinin başlangıcıyla İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları senenin en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

HAVADA VE KARADA UZUN KUYRUKLAR

İniş yapacak olan uçaklar havada kalkış yapacak olan uçaklar ise yerde uzun kuyruklar oluşturdu. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan bazı uçaklar bağlantılı seferlerin yoğunluktan dolayı gecikmesi nedeniyle transit yolcularını bekledi. Öte yandan Avrupa Hava sahasındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen uçaklar 25 ile 55 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapıyor.

 

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