Dikkat! Meteoroloji o illeri uyardı...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak, Düzce, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Kırklareli ve Sakarya’nın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 18
İzmir: Az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 17
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