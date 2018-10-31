Dikkat çeken detay: Biri Alman biri Türk!
29 Ekim’de resmi açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı’ndan (İYH) yapılan ilk iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına tarihe geçmek adına İsmail Alat ve Alman Tino Delker de katıldı.
İkili, hem THY’nin ilk tarifeli seferi olan TK2124 sefer sayılı Ankara uçuşunda, hem de Türk Hava Yolları’nın TK978 sefer sayılı İstanbul-Lefkoşa uçuşunda yer aldı. İkili İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştirilen ilk iç ve dış hatta yer alarak tarihe geçtiler.
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