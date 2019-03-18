Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman? İşte 2019 DGS takvimi
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen DGS'nin 2019 etabı için araştırmalar hız kazandı. 2019 DGS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair ÖSYM'nin açıklamalarını sorguluyor. Peki, DGS ne zaman yapılacak? 2019 DGS başvuruları ne zaman?
İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişiyi yakında ilgilendiren DGS başvuruları için kısa bir süre kaldı. İşte, 2019 DGS hakkında merak edilenler...
ÖSYM'nin paylaştığı bilgilere göre; 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 26 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
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