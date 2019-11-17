"Dik durmaya devam edeceğiz"

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, EYT’den enflasyona, Suriye’deki gelişmelerden milli takıma kadar önemli mesajlar verdiği konuşmasında özetle şunları söyledi: “Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bin seviyesine çıkardık. Kayıt dışıyla birlikte toplam istihdam 29 milyonun üzerine kadar çıktı. İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi ediyoruz, edeceğiz. Daha önce yüzde 8.4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı geçtiğimiz yılın Ağustos ayında maruz kaldığımız, kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14’e kadar çıktı. Bu oranın özellikle Eylül verisinin belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz.

50 MİLYONU AŞACAK

Yine eylül ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 3.4 artış göstermesi, yıl sonu büyüme rakamının artı olacağını işaret ediyor. Turizmde gerçekten bereketli bir sezon geçiriyoruz. Şu anda görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada. Açılan şirket sayısı yüzde 22’ye yakın arttı. Ana muhalefet yalan söylüyor. Diyor ki, ‘azaldı.’ Bunlar hesabı kitabı da bilmiyorlar.

Bir Merkez Bankası başkanını görevden aldık. Yeni başkanımızla beraber faiz oranı yüzde 13.5’e kadar indi. Daha da inecek. Ve Enflasyon da tek haneli rakama inecek 2020’de.

ZARAR EDİYORSAK EDELİM

(Şehir hastanelerinin görüntülerini izleterek) Bunlar benim Ahmet’ime Mehmet’ime, Ayşe’me Fatma’ma layık değil mi? Ama bunu çok görüyorlar. ‘Zarar ediyorlar’ diyor. Yahu, halkıma hizmette zarar ediyorsak, edelim. Ama bunlar götürdüler hep götürdüler. Onun için de halka hizmet veremediler.

BU MİLLET İNANDI MI BAŞARIR

Türkiye’nin içeride elde ettiği kazanımları arttırarak devam ettirmesinin şartı, bölgesinde ve dünyada güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesinden geçiyor. İşte en son ABD seyahatini izlediniz. Ve ADB seyahatinde yaptığımız görüşmeler… Orada vardığımız neticeler. Barış Pınarı harekâtıyla ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye’nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız oradaki o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor. Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır.

PKK İLE BERABER YÜRÜDÜ

Orada şu ana kadar 12 şehit verdik. Ama Mehmetimizle beraber orada bu mücadelenin içerisinde olan Suriye Milli Ordusu var. Onlar da 160 civarında şehit verdi. Ve beraber yürüyorlar. Onlar için ana muhalefet ne diyor. ‘Terörist’ diyor. Onlar o toprakların sahibi. Ve o topraklarda onlar bizim Mehmetimizle beraber yürüyorlar. Nasıl oluyor da sen onlara terörist diyorsun. Çünkü onlar teröristlerle beraber yürüdü. Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü.

TÜRKİYE TESLİM OLMAZ

Güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurma girişimi bizi kendi içimize hapsetme projesinin ürünüdür. Hamdolsun bu saldırı dalgasının tamamını kararlılıkla göğüsledik. Boşa çıkardık. Ülkemizi yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor, Türkiye bu tür ucuz numaralarla, tehditlerle, baskılarla, kuşatmalarla teslim olacak bir ülke, bir millet değildir.”

ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ İSKANDİNAVYA’YI BATIRDI

ANAYASAMIZA göre zorunlu olan genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca niçin geçilemediğini izah edemeyenler, yapılan işlere kulp takmada yarışa giriyor. Geçmişte SSK’yı iflas ettirenlerin, bugün erken emeklilik başta olmak üzere teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş bir EYT. Erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler.

BU HESAP KÖTÜ HESAPTIR

Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak, hem de ikinci bir iş aramak suretiyle, ikinci işte işsizliğe ne yazık ki öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır. Şer bir hesaptır. Zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum.

‘KENDİ YEĞENİMİ ELİMLE TESLİM ETTİM’

AÇILIŞIN ardından vatandaşların arasına giren Erdoğan bir vatandaşın hediye ettiği tespihi aldı. Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşa da harçlık verdi. Mahkum yakını olduğun söyleyen Duygu Günana, kardeşinin uyuşturucu sebebiyle cezaevinde haksız yere yattığını söyleyip, affın çıkarılmasını istedi. Uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, “Ben kendi yeğenimi bizzat elimle teslim ettim” dedi.

KURDELEYİ AYŞENUR’LA KESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından toplu açılış törenini gerçekleştirmek için protokol üyelerini sahneye davet etti. Ön sıralardan Erdoğan’a seslenen 10 yaşındaki Ayşenur Akkaya da sahneye çıkmak istedi. Erdoğan küçük kızın da kurdele kesimi töreni için sahneye çıkarılmasını istedi. Korumaların sahneye çıkardığı Ayşenur sevinç gözyaşları döktü. Cumhurbaşkanıyla birlikte açılışı gerçekleştirdikten sonra elini öpüp sahneden indi.

ÇATALCA’DA DİNLENECEK

ERDOĞAN, ABD dönüşü dinlenmeden A Milli Takım’ın maçını izlemeye gitmişti. Dinlenmek içinse önceki gece İstanbul Çatalca’da bir yakınının çiftliğine geçti. Çiftlikte ailesiyle birlikte vakit geçiren ve yorgunluk atan Erdoğan, dünkü programın ardından yeniden Çatalca’ya döndü.