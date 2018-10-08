DHBT başvurusu ne zaman yapılacak?
DHBT başvuru tarihleri, sınava dahil olacak öğrencilerin merakla araştıdığı konular arasında yer alıyor. Aralık ayında yurt genelinde gerçekleştirilecek olan olan KPSS DHBT sınavının başvuruları, 9 Ekim tarihi itibariyle alınmaya başlanacak. 17 Ekim Çarşamba günü sona erecek olan sınav başvurusunun ardından geç başvuru imkanı, 1 Kasım tarihinde kullanılabilecek. Peki, DHBT başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DHBT başvurusu ile Din Hizmetleri alanında sınava dahil olacak olan öğrenciler, ÖSYM'nin başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı personel alımlarında baz aldığı DHBT puanı dolayısıyla bu sınava odaklanan adaylar, başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, DHBT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılabilecek? İşte, o süreç hakkında merak edilen bazı detaylar
DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Tam adı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi olan DHBT sınavı, 9-17 Ekim tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 1 Kasım tarihinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Sınav 9 Aralık 2018 tarihinde yurt genelinde belirlenen merkezler üzerinde gerçekleştirilecek.
DHBT SINAV ÜCRETİ 60 TL OLACAK
DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.
DHBT 22 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabileceklerdir.
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
063 ANKARA-KEÇİÖREN
067 ANKARA-YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN
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