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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.10.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

DHBT başvurusu ne zaman yapılacak?

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DHBT başvurusu ne zaman yapılacak?

DHBT başvuru tarihleri, sınava dahil olacak öğrencilerin merakla araştıdığı konular arasında yer alıyor. Aralık ayında yurt genelinde gerçekleştirilecek olan olan KPSS DHBT sınavının başvuruları, 9 Ekim tarihi itibariyle alınmaya başlanacak. 17 Ekim Çarşamba günü sona erecek olan sınav başvurusunun ardından geç başvuru imkanı, 1 Kasım tarihinde kullanılabilecek. Peki, DHBT başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DHBT başvurusu ile Din Hizmetleri alanında sınava dahil olacak olan öğrenciler, ÖSYM'nin başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı personel alımlarında baz aldığı DHBT puanı dolayısıyla bu sınava odaklanan adaylar, başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, DHBT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılabilecek? İşte, o süreç hakkında merak edilen bazı detaylar

DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Tam adı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi olan DHBT sınavı, 9-17 Ekim tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 1 Kasım tarihinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Sınav 9 Aralık 2018 tarihinde yurt genelinde belirlenen merkezler üzerinde gerçekleştirilecek.

DHBT SINAV ÜCRETİ 60 TL OLACAK

DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.

DHBT 22 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabileceklerdir. 

010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
063 ANKARA-KEÇİÖREN
067 ANKARA-YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN

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