DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM'den 'güncelleme' duyurusu
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri 21 Ağustos'ta başladı. Aldıkları puanlar kapsamında tercih hakkı olan çok sayıda öğrenci, tercih sürecinin ne zaman biteceğini merak ederken bir yandan da sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS tercihleri tüm hızıyla devam ederken ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili 'güncelleme' duyurusu geldi. Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde değişikliğe gidildi. İşte, 2019 DGS tercih sürecine ilişkin ayrıntılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi.
Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfasından yapabilirler. Öte yandan tercih kılavuzu da adayların erişimine açıldı.
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin ÖSYM'den tarih bilgisi geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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