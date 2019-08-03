DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait değerlendirme işlemleri 25 Haziran 2019 tarihinde tamamlanmıştı. Adayların gözü kulağı şimdi DGS tercih kılavuzunda. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteye adaylar, DGS’den aldığı puan ile birlikte tercihte bulunabilecekler. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene de ağustos ayında gerçekleşmesi bekleniyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.
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