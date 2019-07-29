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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 21:59, Son Güncelleme:

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ardından, cevap anahtarı da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için, lisans programları tercih işlemleri başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, 2019 DGS sınavı ile ilgili bilgiler.

25 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanan 2019-DGS sonuçlarının ardından, bir sonraki süreç olan tercih dönemi için meraklı bekleyiş başladı. İnternet üzerinden konuya dair bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler, ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. İşte, DGS tercih kılavuzu ve tercih dönemi hakkında bilgiler.

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, geçtiğimiz yıllar baz alındığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

DGS SINAV SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.

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