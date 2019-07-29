DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?
30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ardından, cevap anahtarı da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için, lisans programları tercih işlemleri başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, 2019 DGS sınavı ile ilgili bilgiler.
25 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanan 2019-DGS sonuçlarının ardından, bir sonraki süreç olan tercih dönemi için meraklı bekleyiş başladı. İnternet üzerinden konuya dair bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler, ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. İşte, DGS tercih kılavuzu ve tercih dönemi hakkında bilgiler.
DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, geçtiğimiz yıllar baz alındığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
DGS SINAV SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle