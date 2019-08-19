DGS tercih süreci başlıyor! ÖSYM, DGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi duyurdu
Haziran ayında on binlerce adayın katılım sağladığı DGS'de tercih süreci için bekleyiş devam ederken, tercih kılavuzunu yayımlanacağı tarih belli oldu. Sınavda başarılı olan ve lisans programlarına katılım hakkı elde eden adaylar, üniversitelerin kontenjan sayılarına göre işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter'dan tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi duyurarak, tercih sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, Aygün'ün o açıklaması ve DGS tercih tarihlerine yönelik bilgiler.
ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacaklarını ve süreci başlatacaklarını açıkladı.
Halis Aygün, açıklamasında, "Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLECEK?
Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolardan öğrenilebilecek. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.
TERCİH SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin
kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
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