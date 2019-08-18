DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2019 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda adayların erişimine açıldı. Şimdi ise sürece ilişkin en önemli adımlardan tercihler bekleniyor. Sonuçların ardından günler geçmesine rağmen tercih kılavuzunun yayımlanmaması adayları meraklandırdı. Peki, DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
2019 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardında gözler tercih dönemine çevrildi. DGS tercihleri ile okumak istedikleri bölümü listeleyecek olan vatandaşlar, bu işlemin ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
DGS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak bir önceki yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercih süreci ise 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2019 DGS tercihlerinin en geç önümüzdeki hafta içerisinde başlatılması bekleniyor.
HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLECEK?
Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolardan öğrenilebilecek. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.
DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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