DGS sonuçları açıklandı mı? DGS saat kaçta açıklanır?
DGS sonuçları için beklenen güne girildi. İki yıllık üniversite mezunlarının eğitim derecelerini bölümleriyle bağlantılı olan 4 yıllık bir lisans programıyla tamamlamak istediği DGS için sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, DGS sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
DGS sonuçları, ÖSYM'nin takviminde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 25 Temmuz Perşembe yani bugün erişime açılacak. DGS'de ter döken öğrenciler, sınav sonuç bilgilerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? İşte, DGS sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları için ÖSYM'nin verdiği herhangi bir saat bilgisi bulunmuyor. Ancak, DGS sonuçlarının programda herhangi bir değişiklik olmaması halinde günün ilk yarısında, yani 09.00-12.00 itibariyle açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz detaylara haberimizden erişebilirsiniz.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alanlardan mezun olduktan sonra hangi alanlardaki lisans programlarını tercih edilebileceğini başvuru kılavuzunda yer alan tablo-2'den öğrenebilecek.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını gösterecek.
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