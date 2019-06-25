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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

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DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

ÖSYM tarafından 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) sayılı günler kala, sınav yerleri de adayların gündemine gelmeye başladı. Sınav binasını önceden öğrenmek isteyenler, DGS giriş yerleri ve sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, DGS sınav belgesi sorgulama sayfası.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans eğitimlerine devam etmek için katılım sağlayacağı DGS, yurt genelinde 81 il merkezinde yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgesi olmadan sınava giremeyecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Sınava kısa zaman kala, adaylar da, ÖSYM'nin sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını sorgulamaya başladı. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2019 DGS ile ilgili bilgiler.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

30 Haziran Pazar günü yapılacak 2019-DGS giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
2019-DGS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Tercih tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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