DGS saat kaçta başlayacak? 2019 DGS kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek?
İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler 30 Haziran Pazar günü, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılım sağlayacak. Sınava kısa bir süre kala, DGS'nin başlangıç saati merak konusu oldu. Öte yandan 2019 DGS'nin kaç dakika süreceği ve saat kaçta tamamlanacağı da araştırılıyor. Peki, DGS saat kaçta başlayacak? 2019 DGS saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek?
336 bin 573 adayın katılım sağlaması beklenen DGS için heyecan dorukta. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşlar, pazar sabahı ÖSYM tarafında uygulanacak sınava dair saat ve süre bilgisini sorguluyor. İşte, 2019 DGS hakkında merak edilen tüm detaylar...
2019 Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM tarafından 30 Haziran'da uygulanacak. Saat 10:15'de başlayacak ve 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uygulanacak. Öte yandan adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınavın bitiş saati ise 12:45 olarak belirlendi.
Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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