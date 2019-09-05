DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (2019- DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 2019 DGS ilk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihler ile boş kontenjanlar için şanslarını bir kez daha deneyecek. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS ek tercihleri, iki yıllık bölümlerini dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı birçok öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.
Bu bilgiler baz alındığında, bu yıl DGS üniversite kayıtlarının 13 Eylül tarihinde sona ereceği düşünülürse, ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı söylenebilir. Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.
KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?
Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.
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