Devreye girdi çöpler toplandı
ŞİŞLİ’de işçilerin grevi nedeniyle günlerdir toplanmayan çöpler, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun da girişimleriyle önceki gece toplandı.
Önceki gün Üsküdar’daki seçim çalışmaları sırasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu arayan İmamoğlu, emekçinin grev hakkına saygılı olduğunu belirterek, vatandaşın mağdur edilmemesini istedi. Şişli’de yaşanan krizinin çözülmesi üzerine Hürriyet'e açıklamada bulunan İmamoğlu, “Gecikmiş bir ödeme var ama ‘15 aydır maaş alamıyorlar’ diye bir şey de yok. Vatandaş bizi aradı. Ben de ‘Yanınızdayım’ dedim. Başka siyasi girişimler de oldu. Birkaç saat sonra işçiler çöpleri topladı. Toplamasalardı, grev hakkını yüzde 100 doğru bulmama rağmen, çöpleri toplardım” dedi.
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