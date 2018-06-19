'Devran değişti hükümet sistemini değiştiriyoruz'

KAN SİYASETİ YAPTILAR

“Van bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken paraları, Kandil’e gönderdi. Örgüte teslim etti örgüte. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Onlar kan siyaseti, kin siyaseti, istismar siyaseti yaptılar.



ÖLÇÜ KÜRT-TÜRK OLMAK DEĞİL

İnşallah Van 24 Haziran’da küllerinden doğrulacak, yeniden bir destan yazacak. Diyarbakır’da da çok farklı bir hava gördüm. Onlarla muhabbet ettim. Dedim ki; sizin Kürt olmanız, Türk olmanız, Boşnak, Roman, Gürcü, Abaza olmanız, bunlar beni ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor biliyor musunuz, beni yaradan Allah sizleri de yarattı. Beni ilgilendiren bu. Onun için de yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. Ölçü Kürt, olmak, Laz olmak, Çerkez olmak, Boşnak, Roman olmak değil. Hem seveceğiz hem sevileceğiz.



ASİMİLASYONU KALDIRDIK

Ret politikalarını biz kaldırdık, inkar politikalarını biz kaldırdık, asimilasyonu biz kaldırdık biz. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor. Asla! Bu ülkede hangi mütedeyyin sadece dini inançlarının gereklerini yerine getirdiği için dışlanıyor. Varsa böyle bir hadsiz beni ve devleti karşısında bulur. Bu ülkede hangi yaşam tarzına karışılmış, kime ‘öteki’ denilmiş. Asla.



DEVLET ZULMÜNÜ KALDIRDIK

Biz Türkiye’de devlet zulmünü ortadan kaldırdık, ama karşımıza bir başka sıkıntı çıktı. Bir dönem terör örgütü ve onun yandaşları bir kısım Kürt vatandaşlarımıza adeta kan kusturdular. Biz ne kadar iyi niyetli adımlar attıysak karşımızdakiler de o kadar alçakça mukabelede bulundular. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin âlicenaplığını zafiyet zannetmiş olacaklar ki, olmayacak işlere kalkıştılar. Şimdi devran değişti. Başka işlere giriyoruz. Hükümet sistemini değiştiriyoruz.



ÖZGÜRLÜKTEN TAVİZ YOK

Özgürlüklerden taviz yok. Geriye dönüş asla söz konusu değil. Kürtlerin hakları derken, sizi istismar ederek, arkada yemedikleri haltı bırakmadılar. Bu ülkede hâlâ yasak olan tek şey var. O da terördür, terör.



KANTONCULUK OYNAYANLAR

Suriye’de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor. Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı’nda, bu yılın başında Afrin’de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç’te veriyoruz.



KANDİL'İ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞINA YIKTIK

“Afrin’de Cerablus’ta Kandil’de ne işiniz var diyorlar. Biz Afrin’e de Kandil’e de gireriz. Biz Kandil’i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz. Uçaklarımızla onları bombaladık. Kendi paşa keyfi için Mehmetçik’lerimizin moralini bozuyor. Kandil’e operasyonu durdurmaya çalışıyorlar. Biz terör bataklıklarını kuruttukça bunları telefonun diğer ucundaki efendileriyle beraber bir kaygı sarıyor.”