Devlet ‘eylem’ yapacak
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafiğe dikkat çekmek için bir ‘devlet eylemi’ düzenleneceğini belirterek, “81 vilayette, bütün ilçelerimizde bu kampanyayı yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.
‘Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Soylu, 2019’da yaya öncelikli trafik konusunda kampanya başlattıklarını belirterek şunları söyledi:
YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK
“TBMM, yaya öncelikli trafik konusunda bir kanun çıkardı. Yaya geçitleri, kavşaklar, okul önleri, hastane önlerinde öncelik yayanın. Konuyu toplumsallaştırmak ve özellikle gelecek nesillerimize sahiplendirmek için gerekli denetimlerini yapıyoruz. 2019’da yaya öncelikli trafik konusunda bir kampanyayı başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde başlayacak. Tarih belli, altyapısı belli, kampanyanın materyalleri belli. Arkadaşlar bunun bir lansmanını yapacaklar. Bu lansmandan sonra 81 vilayette, bütün ilçelerimizde bu kampanyayı yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz.”
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