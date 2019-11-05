Devlet Bahçeli'den flaş sözler!
MHP lider Devlet Bahçeli, "FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir. Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD’yle birlikte FETÖ’den hiç bahsedilmemesi; hatta terörist başı Gülen’in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda" açıklamasında bulundu.
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