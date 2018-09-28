Devlet Bahçeli için özel olarak yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevlet Bahçeli için özel olarak yaptı
GeriGündem Devlet Bahçeli için özel olarak yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
28.09.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Devlet Bahçeli için özel olarak yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devlet Bahçeli için özel olarak yaptı

Takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde MHP liderinin 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ile ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarladı. Gümüş ve bronz kullanılarak ve tamamen elde işlenerek iki haftada tamamlanan yüzük, Bahçeli'ye hediye edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tutkunu olduğu klasik otomobilinin figürünü taşıyan bir yüzük hediye edildi.

Takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, Bahçeli için üzerinde zaman zaman kullandığı 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ile ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı simgeleyen 9 yıldız bulunan bir yüzük tasarladı.     

Gümüş ve bronz kullanılarak ve tamamen elde işlenerek hazırlanan yüzüğün yapımı, tasarım aşaması hariç iki hafta sürdü.     

Özel tasarım yüzüğe MHP liderinin isim ve soy isminin baş harfleri "D" ve "B" de işlendi.     

Küçükdemirel, yüzüğü MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye takdim etti.     

"KENARLARINA 9 IŞIĞIMIZI YERLEŞTİREYİM İSTEDİM"     

Küçükdemirel, Bahçeli için tasarladığı yüzüğün hikayesini AA muhabirine anlattı. Daha önce de MHP Genel Başkanına yüzük tasarladığını ve Bahçeli'nin bu yüzükleri çok beğendiğini söyleyen Küçükdemirel, bunun üzerine parti genel merkezine davet edildiğini aktardı.     

Yapacağı ziyarette Bahçeli'ye bir hediye sunmak için bu yüzüğü tasarladığını belirten Küçükdemirel, "Daha önce Devlet Bey'e birkaç tane yüzük yaptım. Bunları il başkanları, milletvekilleri, MYK üyelerinden gelen siparişler üzerine hazırlamıştım. Bunlar kendisine ulaşınca Devlet Bey yüzükleri çok beğeniyor ve 'Davet edelim.' diyor. Beni de öyle davet ediyor, özel olarak. Ben de davet edilince bir şey götürmek istedim." dedi.     

Bahçeli'nin klasik otomobil tutkusunu bildiğini ve sunmak istediği hediyeyi bu çerçevede tasarladığını belirten Küçükdemirel, "Devlet Bey'in kullandığı Chrysler marka otomobilini yüzüğün üzerine yapayım, kenarlarına da 9 ışığımızı yerleştireyim istedim." diye konuştu.     

"İYİ Kİ YAPTIM, ÇOK BEĞENDİ"     

Küçükdemirel, yüzüğün tasarımı ve yapımı aşamasına ilişkin şunları söyledi:     

"Bir hafta boyunca sadece 'Ne yapayım?' diye düşündüm. Daha önce Selçuklu kartallı, Türk motifleri bulunan yüzükler yaptık, 'Türkmen Beyi' yazdık. Değişik olmasını istedim. Çizginin dışına çıkmak istedim. Bir hafta düşündükten sonra başlaması bitmesi, yapımı iki hafta sürdü. Yaparken arabanın kısım kısım fotoğraflarını çektim. Yüzüğün kasası gümüş. Biraz formunu değiştirmek için de üzerine 9 yıldızı bronzdan yaptık. Bir kenarına 'D', diğer kenarına 'B' harfi yazılı. İyi ki yaptım, çok beğendi." 

Devlet Bahçeli için özel olarak yaptı


Devlet Bahçeli için özel olarak yaptı



 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.09.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

'Aday çıkarmamayı nasıl anlatırım tabanıma?'

Turistler dehşeti yaşadı... Hırsızla göz göze gelince...

Hayatı bir anda kâbusa döndü! Birsen'i öldüren telefon...