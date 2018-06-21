Devlet Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı da gündeme gelmelidir

PKK’NIN BAŞINA YIKILDI

“(Kandil’e düzenlenen operasyonlar) Zannediyorum, TSK’nin ve hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK’nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK’nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir.

MHP’Yİ KİMSE MAKAM UĞRUNA SATIN ALAMAZ

(Bakanlık teklifi) Bizim bir talebimiz olmaz. Ülkü anlayışımızı pazarda ne alırız ne satarız. Ama üzerimize düşen görev ne varsa yaparız. Neden, beş yıllık süre içerisinde bu müessesinin oturması lazım. Kurumsal yapının oturması için katkı sağlamamız lazım. Bunu bir beklenti olarak düşünmemekteyiz. Bu kurumsal yapıda bağımsız yargı, yasama ve yürütme. Yürütme Cumhurbaşkanına aittir, kiminle çalışırsa çalışsın. Ama TBMM’de bu sistemin en iyi şekilde uygulamasını düşünürüz. MHP’yi kimse makam uğruna satın alamaz. Memleket için elimizi taşın altına değil gövdemizi koymuşuz. Cumhurbaşkanı kiminle çalışıyorsa çalışsın. Mecliste MHP sistemin oturması için üzerine ne düşüyorsa yapar.

SİYASİ PARTİLERE SIZMALAR OLDU

(FETÖ örgütlenmesi) Siyasi partilere sızmalar oldu. MHP olarak Fetullah Gülen ile yüz yüze gelmişliğimiz yoktur. Türkçe Olimpiyatları dahil hiçbir toplantılarına katılmadım. Ama 2009 yılının ekim sonu ile kasım başlarında Türkiye’de bir değişim, dönüşüm ve ‘MHP’de genel başkanın değişmesi lazım, MHP’de bir ateist var, hiç kimse ile görüşmez, namaz kılmaz’ propagandaları ile bir karşı hareket başlattılar. O hareketin sonucunda, bu hareket dualı bir harekettir. O sebepten dolayı bu hareketi kabul etmemiz mümkün değildir. 15 Temmuz’da da kararlı bir duruş sergiledik. Bu FETÖ hareketinin kökü kazınmalıdır, siyasi ayağı da gündeme gelmelidir. 100 bin oy alacağım diyor. Ama bir proje var ortada bunları anlamamak mümkün değil. Bir de bunun seçmen ayağı var bunu da dikkate almak lazım.



(Akşener’in ‘Başbakan olacağım’ sözleri) Bu siyasi ayağın üzerine gitmeleri lazım. Eğer gitmiyorsa bir gün birileri gider. Allah yolunu açık etsin. Partimizde saygın bir yeri vardı. Şimdi şaşırıyorum bu üslubu kim verdi ona.



(Kürt kökenli seçmen MHP’ye mesafeli mi?) Hayır. PKK mesafelidir. Kürt kökenli kardeşlerimizle bizim bir problemiz yoktur. Partimizde de çok sayıda vardır.

SAMİMİ ÜLKÜDAŞLAR BAĞLI KALIR

(Ülkücülerin Erdoğan’a oy vermeyeceği algısı) MHP’nin aldığı kararlar vardır. Bu kararlara samimi ülküdaşlarımız bağlı kalır. Bazı insanlar vardır, kişisel olarak sever sevmeyebilir, ‘ben buna oy vermeyebilirim’ diyebilir, onun tabi hakkıdır. Ama MHP ilke olarak mevcut adaylar arasında CHS’nin güçlü olarak hayata geçirilmesi açısından Sayın Erdoğan’ın göreve devamında yarar vardır. Bir sistem değişikliği vardır. Bunun hakkı ve uygulamadaki başarı Sayın Erdoğan’a ait olmalıdır. 16 yıllık birikimini, tecrübesini, yeni bir kurumsal yapıda hayata geçiremezse zaten tükenişi olur. O yüzden bu tecrübeyi birikimi heba etmememiz gerekir. Recep bey ile çok görüşmüş de değilim, toplasanız beş altı kere görüştüm veya görüşmemişimdir. Ama gerçek budur. Bu siyasi tarihte bir ilktir.



(Sandıktaki tahmin) Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Erdoğan kazanır. Gecesini gündüzünü bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu. Bu emeğin karşılığı olması lazım. Millet bunu takdir eder. Bir sistemin oturması açısından tecrübeli bir şahsın görevi yüklenmesinde yarar vardır diyerek oy vereceklerini düşünüyorum. Memleket için arzum da bu.”