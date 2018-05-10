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    Dev operasyon... 91'i muvazzaf asker çok sayıda gözaltı kararı

    AA
    10.05.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında açıkta bulunan 91 muvazzaf askerin de yer aldığı 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 65'i gözaltına alındı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda FETÖ mensuplarınca oluşturulan dijital materyalde örgüt üyesi olduğuna ilişkin kayıtları bulunan, aynı zamanda HTS çalışması sonucu ankesörlü ve kontörlü telefonlardan sivil imamlarca aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli askerler tespit edildi.

    Bunun üzerine önceden haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 91'i açığa alınan muvazzaf askerler ile 5 sivil imam hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

    Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 65'i yakalandı.

    Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

     

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    Etiketler: NoMobil , Hava Kuvvetleri Komutanlığı , gündem
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