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AA-İHA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

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Depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sivrice ve Maden ilçesinde yıkılan binalar ve arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

Depremdeyıkılan binalar ve enkazda arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

 

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