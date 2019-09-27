Deprem sonrası İÜ Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenciler eylemde
İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binasında çatlaklar oluşan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenciler binaya girmeyerek eylem yapıyor.
Diş Hekimliği 4. sınıf öğrencisi Özkan Çelik, CNN Türk canlı yayınında ‘binaya neden girmek istemiyorsunuz?’ sorusuna verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:
Daha önceden zaten binada bilinen bir sorun vardı. Dünkü depremin ardından bizim endişelerimiz iyice arttı. Neden arttı; biz anfideyken, klinikteyken, koridorlarda yürürken her yerde çatlak kolonlar görüyorduk. Dünkü depremle birlikte bazı çatlakların genişlediğini düşünüyoruz. Özellikle elimizin girdiği çatlaklar olduğunu söyleyebilirim. Bazı kolonlarda ciddi hasarlar var bakın ben mühendis değilim kolonların ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum onlar taşıyıcı kolonlar mı bilmiyorum ama kolonlarda ve duvarlarda çatlak olduğunu söyleyebilirim. O yüzden biz çok ciddi endişe duyuyoruz.
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