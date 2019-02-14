Deprem milli bir sorundur
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece seçim koordinasyon merkezini açtı.
İmamoğlu, çürük binalar konusunda “20 sene devletin, kamunun arazilerinde, koca koca binaların dışında bu şehirde ne yapıldı? Kentsel dönüşüme depremde kaybedilecek canlar gözüyle değil; ‘Biz burada ne kazanırız’ gözüyle bakılmıştır. Deprem, can ve mal güvenliği, bu kent için milli bir sorundur. Siyasete alet edilmemelidir” dedi. İmamoğlu, belediyelerin tanzim satışını eleştirerek, “400 bin insana bir manavın düştüğü bir sistemi kurarak, ‘sistemi ucuzlatacağız’ diyor. Popülist yaklaşımın bu kadar komedyası oynanmamıştır dünyada” diye konuştu.
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