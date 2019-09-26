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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.09.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Deprem iniş yapacak uçakları da etkiledi! Kule’den pilotlara: 'Deprem oldu, pas geçin'

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Deprem iniş yapacak uçakları da etkiledi! Kule’den pilotlara: 'Deprem oldu, pas geçin'

İstanbul’da meydana gelen deprem kente iniş yapacak uçakları da etkiledi. Depremden hemen sonra bir yolcu uçağı pas geçerken Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan yolcu uçaklarının pilotlarına Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlilerinin pas geçmeleri uyarısında bulunmalarının kayıtları da ortaya çıktı.

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen deprem hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden kısa bir süre sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, pilotları deprem olduğu yönünde bilgilendirdi.

Saat 14:00’da pilotlar ile kontrolörlerin iletişim frekansında deprem olduğu yönünde anonslar eksik olmadı. Pilotlar ile kule görevlileri arasındaki depremden hemen sonra gerçekleşen konuşmaların kayıtları da ortaya çıktı.

EMİRATES UÇAĞI PAS GEÇTİ

Kontrölör, pist kontrolü için havalimanına iniş yapacak uçaklardan olan Emirates Havayolları’nın EK119 sefer sayılı Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 777-36N tipi uçağının pilotuna “deprem oldu, pas geçin” bilgilendirmesi yaptı.

Bunun üzerine geniş gövdeli uçak saat 14:02’de pisti pas geçti. Daha sonra kontrolör, Türkçe olarak “Bir süre beklemeniz olacak, pist kontrolü ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine” anonsunu yaptı.

Pilotlar da kontrolöre bilgi için teşekkür anonsunda bulundu. Kontrolör daha sonra ise İngilizce olarak havadaki uçaklara, “Deprem oldu, pist kontrolü için pist kapalı. Pozisyonunuzu koruyun” anonsu yaptı.

Pist kontrolünde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine pas geçen Emirates Havayolları uçağı da başta olmak üzere kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na güvenli iniş yaptı.

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