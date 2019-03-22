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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
22.03.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Denizli'deki deprem anından inanılmaz görüntüler

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DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İki besi çiftliğindeki görüntülerde, tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve sağım yapan çalışanların yaşadığı korku ile ineklerin sağa sola kaçışmaları yer aldı.

Acıpayam'da 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olan Ucarı'daki iki besi çiftliğinde yaşananları gözler önüne serdi.

Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı
Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı


İlk görüntüde besi çiftliğinde park halindeki tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve çiftlik çalışanlarından birinin panikle kaçması yer aldı. Diğer görüntüde ise süt sağımı yapan iki kadının panikle birbirine sarılıp, yere çömeldiği görüldü.

Deprem anında ineklerin sağa sola kaçışmaları da kameraya yansıdı.

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