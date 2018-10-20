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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUĞLA (İHA)
20.10.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Denizde bu halde yakalandı! 1 ekmek ve çocuk can simidi…

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Denizde bu halde yakalandı! 1 ekmek ve çocuk can simidi…

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına geçmeye çalışırken yakalanan Pakistan uyruklu kişi, dolandırıldığını, parası kalmadığı için de yüzerek yurt dışına geçmeye çalıştığını söyledi.

Çocuk can simidine 1 ekmek bağlayarak Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan Nur Muhammed’in dolandırıldığı, son parasıyla ise 1 ekmek ve çocuk can simidi aldığı ortaya çıktı.

İçmeler mevkisinden can simidi giyerek yasa dışı yollarla İstanköy adasına geçmeye çalışan Nur Muhammed isimli mülteci tur teknesi kaptanı tarafından kurtarılmıştı. “Black Angel” isimli tur teknesi turistleri mavi yolculuğa götürürken Pakistan uyruklu 38 yaşındaki Nur Muhammed ile karşılaştı. Rotasını Nur Muhammed’in bulunduğu noktaya çeviren tekne kaptanı mülteciyi kurtarmak için büyük çaba sarf etmişti. Nur’u o halde gören turistler ise önce şok olmuştu. Tekneye alınan Nur Muhammed elinden bırakmadığı poşeti açan kaptan içerisinde çıkan 1 ekmek bulmuş. Turistleri ve tekne personelini üzen olayın ardından Nur Muhammed Sahil Güvenliğe teslim edilmiş oradan ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Denizde bu halde yakalandı 1 ekmek ve çocuk can simidi…

2 BİN 800 LİRASINI ÇALMIŞLAR

Bodrum’a gelirken kaçakçıları tarafından dolandırılarak, cebinde bulunan 2 bin 800 lirasının çalındığı öğrenildi. Bodrum’a geldikten sonra Yunanistan’a kaçmak için bir yol arayan Nur Muhammed cebinde son kalan parasıyla 1 ekmek ve bir çocuk can simidi alıp Bodrum’un içmeler mevkiinden denize açıldı. Can simidine bağladığı ipe ekmeğini asan Nur yaklaşık 4 saat boyunca Ege denizinde yüzmeye başladı. Karaada açıklarından bitkin ve baygın bir halde bulunan Nur Muhammed'in hikayesi yürekleri dağladı.

BANA BİLET VERMİYORLAR

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürülen Nur Muhammed gazetecilerin sorularına yanıt vererek, "2 bin 800 liramı aldılar. Ben de şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Yunanistan’a gitmek istiyorum ama bana bilet vermiyorlar” dedi.

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