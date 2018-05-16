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    Deniz trafiğine de 'EDS' geliyor

    AA
    16.05.2018 - 13:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deniz trafiğini düzenlemek ve denizleri kirletenleri tespit etmek amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kontrol merkezi kuruyor. İBB'nin sorumluluk alanlarında kalan deniz sahasına kurulan kameralardan alınan görüntüler kontrol merkezinden takip edilecek. Kameralardan alınan görüntülere göre, denizleri kirleten veya deniz trafik kurallarına uygun hareket etmeyen deniz taşıtlarına ceza yazılacak.

    İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü içinde kurulacak kontrol merkezi, tıpkı kara trafiğinde denetim yapan trafik kontrol merkezi gibi çalışacak.

    Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda kirliliğe neden olan her türlü gemi ve deniz araçlarının denetimini, kontrolünü ve bunlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak İBB'nin sorumluluğunda bulunuyor.

    İBB'nin sorumluluğu altında kalan sahil ve kıyı bantlarında bulunan tekneler ve geçiş yapan gemiler geçiş hattına kurulan yüksek çözünürlüklü ve gece görüş sistemine sahip kameralarla 24 saat boyunca takip edilecek.

    Deniz trafiğine uygun davranmayan veya denizi kirlettiği kamera görüntülerinden tespit edilen deniz taşıtlarına ceza tutanakları düzenlenecek. Ceza tutanakları, kaydedilen görüntülerle birlikte ilgili deniz taşıtının sahibinin adresine gönderilecek.

    Merkez, deniz kazalarının önlenmesinde destek verecek

    Kurulacak deniz trafiği kontrol merkezi, kazaların önlenmesi için gemi trafiğini ve deniz kazalarında oluşabilecek kirliliğe müdahale edecek ekipleri de yönlendirecek.

    Dereleri kirletenlere ceza yazılacak

    Deniz kontrol merkezi, İstanbul genelinde denizlere dökülen derelerde de kirliliği önlemek için denetimler yapacak.  Beyoğlu'ndaki İBB Deniz Hizmetleri içinde kurulacak kontrol merkezi, bu yıl içinde hizmete alınacak.

     

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    Etiketler: Elektronik Denetleme Sistemi , EDS , gündem
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