Denetimler artınca hafriyatçılar kontak kapattı

Hafriyat kamyoncuları 30 maddelik bir talep listesini Belediye yetkililerine verdi. Pazartesi gününe kadar talepleri yerine getirilmezse, 15 bin kamyonla İstanbul'da eylem yapacaklarını söylediler.

Avrupa Yakası Hafriyatçılar Derneği üyeleri adına konuşan Mücahit Köse İBB tarafından belirlenen yol güzergahlarında kendilerine yazılan yüksek cezalardan şikayetçileri olduklarını belirterek “Bu sektör, 15 Temmuz’da darbeye karşı duran sektör. Kimse bu sektöre terörist diyemez” dedi.

Köse, hafriyat kamyonlarının 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çalışmasına izin verildiğini belirterek “Bu saatlerde trafiğe girdiğimizde ancak bir sefer yapabiliyoruz. Başbakan ve Cumhurbaşkanımız şu tarihte metro açacağız diyor. Biz olmazsak nasıl açacaklar” dedi.