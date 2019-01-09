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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
09.01.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Demirhan'ın artık yüzü gülüyor

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde el ve ayaklarında birer fazla parmakla yani 24 parmakla dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan, fazla parmaklarından dolayı ayakkabı bulmakta zorlanıp futbol oynayamayınca Adana Valisi Mahmut Demirtaş devreye girerek Demirhan’a özel ayakkabı yaptırıldı.

Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek çiftinin önce Deniz (14) isminde çocukları, bir süre sonra da Demirhan (9) ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Demirhan el ve ayak parmaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi. Anne Işık, oğlunun 24 parmağı olmasına rağmen fazla 4 parmak sağlıklı olduğu için onları hiçbir zaman aldırmayı düşünmedi. Nuray Işık 4 yıl önce de eşinden ayrılırken bunun üzerine Işık çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan Adana’ya gelerek Ceyhan ilçesine yerleşti. Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı.

4. sınıf öğrencisi olan Demirbilek fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamıyor, bundan dolayı okulda da problemler yaşıyor. Ayrıca, kışın eli üşüdüğünde kendine göre eldiven bulamadığı için altı parmaklı özel eldiven kullanıyor. Demirbilek’in en çok zorlandığı şey ise ayakkabı giymek. Demirbilek’in ayağına normal ayakkabıcıdan aldığı ayakkabılar oluyor ancak 6 parmağı nedeniyle ayağını vuruyor. Ne uzun süre yürüyebiliyor, ne de arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayabiliyor.

Anne Nuray Işık, kısıtlı imkanlarına rağmen oğluna 7-8 çift ayakkabı alırken Demirbilek bunlardan hiçbirini rahatça giyemiyor. Demirbilek’in ayakkabı sorununun haber yapılmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş devreye girdi. Demirtaş Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne ailenin bulunarak Demirhan Demirbilek’e yardım edilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine yapılan çalışma sonunda, Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezinde çocuğa özel ayakkabı yaptırılması kararlaştırıldı. Demirhan merkeze getirilerek burada ayak ölçüleri alınıp özel bir ayakkabı yapıldı.

Demirhanın artık yüzü gülüyor



Merkez Sorumlu Müdürü Muhsin Mutlu, hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Demirhan geldiğinde mevcut ayakkabılarda çok sıkıntılıydı. 6 parmak olduğu için mevcut standart kalıplar olmuyordu. Biz öncelikle ayak basınç analizi yaptık ve noktaları tespit ederek tabanlık hazırladık. Daha sonra ölçüsünü aldık mevcut durumuna göre parmaklarını sıkmayacak şekilde bir ayakkabı hazırlandı ve giydirdik şuanda gayet mutlu. Çocuk olduğu için belirli sürelerde kontroller olacak ve mecburen gelişim çağında olduğu için ayakkabılarını değiştirmek zorunda kalacağız. Ben şu ana kadar meslek hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Demirhan çok özel bir durumda ve daha önce eksik olanı gördüm ama 6 parmaklı olanı ilk defa görüyorum" dedi.

Demirhanın artık yüzü gülüyor



Demirhan Demirbilek ise ilk kez kendine göre ayakkabı bulduğunu ifade ederek, "Buraya ayakkabı yaptırmak için geldim çünkü giydiğim ayakkabılar çok sıkıyordu. Ayağımda 6 parmak var ve serçe parmağımı çok sıkıyordu ayakkabı bu yüzden özel ayakkabı giyeceğim. Çok zor ayakkabı buluyoruz burada bana özel geniş bir ayakkabı yapıldı. Yeni ayakkabımı giydim gayet rahat ve güzel. Daha önce giydiğim ayakkabılarla koşamıyordum futbol gibi oyunları oynayamıyordum. Yeni ayakkabımla bu oyunları rahat oynarım diye düşünüyorum. Fenerbahçeliyim futbol oynamayı çok seviyorum uzun zaman sonra ayağıma uygun ayakkabı bulunduğu için çok mutluyum" diye konuştu.

Ayrıca Demirbilek, Vali Demirtaş’a teşekkür etti. Demirbilek zaman zaman merkeze gelerek kendisine özel ayakkabı yapılacak. Ayakkabının masrafı ise devlet tarafından karşılanacak. 

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