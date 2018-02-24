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    Dehşet kreşinde tekme ve terlikli dayak

    İHA
    24.02.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Samsun’da özel bir kreşte öğretmenlerin minik öğrencilere uyguladığı şiddet olayında, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadın öğretmenin bir çocuğa defalarca şiddet uygulamasına rağmen, minik çocuğun ona sarıldığı görülüyor. Ancak öğretmen kendisine sarılan çocuğa tekrar tokat atıyor. Diğer görüntülerde ise öğretmenlerin çocukları terlikle sıra dayağına çektiği ve itip kaktığı görülüyor.

    Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’ndeki özel bir kreşe aileleri tarafından emanet edilen yaklaşık 35 minik öğrenci, 4 öğretmen tarafından aylarca şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesine “Kreşte öğretmen bizi dövüyor” demesinin ardından aile durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri kreşe ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen G.Ş. ve S.Ö. tutuklanırken, M.K.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan, skandal şiddet olayının yaşandığı kreşte, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadın öğretmenin bir çocuğa defalarca şiddet uygulamasına rağmen, minik çocuğun ona sarıldığı görülüyor. Ancak öğretmen kendisine sarılan çocuğa tekrar tokat atıyor. Diğer görüntülerde ise öğretmenlerin çocukları terlikle sıra dayağına çektiği ve itip kaktığı görülüyor.

    Dehşet kreşinde tekme ve terlikli dayak

    Burası bir kreş... İsyan ettiren görüntüler ortaya çıktıBurası bir kreş... İsyan ettiren görüntüler ortaya çıktı

    Etiketler: Samsun , kreş , dayak , tekme , şiddet , son dakika
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