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    Burası bir kreş... İsyan ettiren görüntüler ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Samsun’da özel bir kreşte yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, kreşte görevli öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı.

    Bir çocuğun ailesine 'öğretmen bizi dövüyor' demesinin ardından, ailenin polise bildirdiği ihbar üzerine kreşle ilgili soruşturma açıldı.

    Burası bir kreş... İsyan ettiren görüntüler ortaya çıktı

    Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde isyan ettiren görüntüler buldu.

    Burası bir kreş... İsyan ettiren görüntüler ortaya çıktı

    Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı.

    Burası bir kreş... İsyan ettiren görüntüler ortaya çıktı

    Şiddetin uygulandığı kreş ise belediye yetkilileri tarafından evrak eksikliği tespit edilerek süresiz olarak kapatıldı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: kreş , samsun , kreşte dayak , son dakika
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