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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.09.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Dehşet anları kamerada!

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Kadıköy'de minibüs şoförü, eşya indirip yolu kapattığı için sürücüsüne sinirlendiği kamyonete tekmelerle saldırdı. O anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Misakı Milli Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, hatlı minibüs şoförü, önünde eşya indirmek için bekleyen kamyonet sürücüsüne sinirlenerek aracından indi. Kamyonet sürücüsüyle sözlü tartışmaya giren minibüs şoförü, kamyonetin camlarına ve aynalarına tekme atarak araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü, zarar gören aracını geri vitese takarak minibüse vurdu. Kamyonet şoförü, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Minibüs şoförü, ardından kamyonetiyle ayrılan sürücüyü takip etmeye başladı. Kamyonet şoförü, bunun üzerine caddede gördüğü polislerden yardım istedi. Polis ekipleri, minibüs şoförü Orhan Yüncü ve kamyonet şoförü Oğuz Özdem'i Rıhtım Polis Merkezi'ne götürdü. Her iki taraf da kendi araçlarının zararlarını karşılayacaklarını söyleyerek birbirlerinden şikâyetçi olmadı.

Dehşet anları kamerada

Kamyonet sürücüsü Oğuz Özdem, " Pendik Kadıköy minibüs hattının son durağı diye geçiyor, o sokakta aynı zamanda mobilyacıyız, bizim bir müşterimize küçük bir teslimatımız vardı. 30 saniyeyi geçmeyecek bu olay yüzünden arkamızdaki minibüs şoförü, korna tacizinde bulundu. Ben ilk baştaki korna tacizini umursamadım. Çalışan abimiz indikten sonra ben zaten yoluma koyuldum. Biraz daha ilerledikten sonra önümde bir araba vardı, sokaktaki otoparka park etmeye çalışıyordu. Mecbur durdum yine, önümdeki arabanın gitmesini bekledim. Minibüs şoförü zannetti ki, yine ben onu bekletiyorum. Bir kere daha korna tacizinde bulunmaya çalıştı. Ben de ondan sonra camı indirip, kafamı çevirip ne oluyor diye bakarken kendisini argolu konuştu. Ben yolumda ilerledikten sonra baktım ki, minibüsünden inip beni kovalamaya çalışmış. Oradan geçen adamların tuttuğunu gördüm. Durup inmedim yoluma devam ettim yine. Sokağın sonunda minibüs olduğu için durmak zorunda kaldım. Daha sonra minibüs şoförünün arabasıyla beni kovalamaya çalıştığını, arabadan inip kamyonetime gelmeye çalıştığını gördüm. İlk yaptığı şey camıma vurmak oldu. Cam hamlesini gördükten sonra hemen telefonuma sarıldım. Öncesinde kapılarımı kilitledim. Belli ki, bu kapıyı kırıp bana saldırmaya çalışacaktı. Ben de soğukkanlılığımı koruyup videoya çektim. Videoya çekmeme rağmen kendisi argolarına, el hareketlerine ve arabaya zarar vermeye çalışmalarını sürdürdü. Yan aynalarımıza zarar vermeye çalıştı. Kaportaya vurmaya çalıştı, tekmeler atmaya çalıştı. Videoya çekmeme rağmen sanki korkmadığını belli edercesine argolu konuşmaya çalıştı. O anki şokla ben kamyonetime bakarken, o minibüsüne geri döndü. Minibüsünde tekrar korna tacizi yapmaya başlayınca, maalesef ben de öfkeme yenilip kamyoneti geri vitese takıp ben de onun minibüsüne zarar vermeye çalıştım ve onun minibüsüne vurdum. Daha sonra arabadan inmeyip yoluma koyuldum. O beni minibüsle tekrar kovalamaya başladı Rıhtım Caddesi'nde. Çok şükür ki, trafik polislerini gördüm. Korna işaretleriyle elimi sallamaya çalıştım. Minibüsü göstermeye çalıştım. Durdum. Minibüs de önüme kırdı. Polis olaydan sonra bizi ayırmaya çalıştı. Daha sonrasında karakola ifademizi vermeye gittik. Olay bundan ibaret, maalesef bir minibüs magandalığının kurbanı olduk " dedi.

 

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