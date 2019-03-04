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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.03.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Dehşet! 3 kişiyi öldürüp intihar etti

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Dehşet! 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kayınvalidesini ve 2 kayınbiraderini vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkartan Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun Dayıoğlu ve Adem Dayıoğlu’na defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi hayatını kaybederken, Ferhat Aslan daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ferhat Aslan, Ayşe Dayıoğlu, Feridun Dayıoğlu ve Adem Dayığlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi otopsi incelemeleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı telefonla haber alan amca İsmail Dayıoğlu ise İzmit’ten Gebze’ye gelerek 3 yakınını kaybettiği evin önünde taziyeleri kabul etti. Olayın henüz bilmedikleri bir tartışma sonucu olduğunu söyleyen İsmail Dayıoğlu, “Yeğenlerim öldü. Damat vuruyor bunları. Başka ne olduğunu bilmiyorum. Bizi aradılar telefonla çıktık geldik. Ev giremedik morgtaydılar, oraya gittik. Olayda 4 kişi ölüyor. Abimin hanımı, abimin 2 oğlu, bir de damat kendini vuruyor. Tartışma olmuş aralarında ama ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

 

 

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