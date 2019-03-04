Dehşet! 3 kişiyi öldürüp intihar etti
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kayınvalidesini ve 2 kayınbiraderini vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı.
Çıkan tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkartan Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun Dayıoğlu ve Adem Dayıoğlu’na defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi hayatını kaybederken, Ferhat Aslan daha sonra aynı tabancayla intihar etti.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ferhat Aslan, Ayşe Dayıoğlu, Feridun Dayıoğlu ve Adem Dayığlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi otopsi incelemeleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayı telefonla haber alan amca İsmail Dayıoğlu ise İzmit’ten Gebze’ye gelerek 3 yakınını kaybettiği evin önünde taziyeleri kabul etti. Olayın henüz bilmedikleri bir tartışma sonucu olduğunu söyleyen İsmail Dayıoğlu, “Yeğenlerim öldü. Damat vuruyor bunları. Başka ne olduğunu bilmiyorum. Bizi aradılar telefonla çıktık geldik. Ev giremedik morgtaydılar, oraya gittik. Olayda 4 kişi ölüyor. Abimin hanımı, abimin 2 oğlu, bir de damat kendini vuruyor. Tartışma olmuş aralarında ama ne olduğunu bilmiyorum” dedi.
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